Indeks SBI TOP uvodoma pod gladino

Ljubljana, 9. avgusta - Indeks blue chipov SBI TOP je bil sredi dneva na Ljubljanski borzi pri 804,86 točke, kar je 8,13 točke oz. en odstotek manj kot ob koncu trgovanja v torek. Med delnicami v indeksu se cenijo delnice Petrola in Krke, slednje so za vlagatelje tudi najbolj zanimive, dražijo pa delnice Gorenja, Zavarovalnice Triglav in Telekoma Slovenije.