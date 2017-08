Dirka svetovne enduro-serije leta 2018 na slovenskem in avstrijskem Koroškem

Ljubljana, 9. avgusta - Avstrija in Slovenija bosta 30. junija in 1. julija prihodnje leto na Peci na avstrijskem Koroškem in na Jamnici na slovenskem Koroškem prvič gostili dirko svetovne enduro-serije, tekmovanja z gorskimi kolesi. Koledar za sezono 2018 je svetovna enduro-serija objavila danes na svoji spletni strani.