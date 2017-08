V UGM Studiu konec meseca risbe, lutke in avtomati Silvana Omerzuja

Maribor, 9. avgusta - V UGM Studiu bodo 25. avgusta odprli razstavo enega najpomembnejših slovenskih lutkarjev Silvana Omerzuja. Na ogled bodo lutke, risbe in avtomati, ki so nastali za različne predstave ali razstavišča v zadnjem desetletju. Postavitev bo združila lutke iz predstav Hiša Marije Pomočnice, Prepovedane ljubezni in Krabat.