Računsko sodišče s priporočili za odpravo nepravilnosti pri črpanju evropskih sredstev

Ljubljana, 9. avgusta - Računsko sodišče je izvedlo revizijo učinkovitosti upravljanja z ugotovljenimi nepravilnostmi in finančnimi popravki pri črpanju sredstev evropske kohezijske politike v obdobju 2007-2013 in izreklo mnenje, da so bili v obdobju od leta 2007 do leta 2015 revidiranci pri tem delno učinkoviti. Podalo je vrsto priporočil za izboljšanje poslovanja.