Skakalci v Courchevel brez Petra Prevca

Ljubljana, 9. avgusta - Selektorja moške in ženske reprezentance v smučarskih skokih Goran Janus in Sten Baloh sta izbrala tekmovalce, s katerimi bo Slovenija konec tedna nastopila na poletni veliki nagradi v Courchevelu. Med trinajsterico, šesterico skakalk in sedmerico skakalcev, ni najboljšega Slovenca Petra Prevca, so sporočili s Smučarske zveze Slovenije.