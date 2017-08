Vreme: Sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo

Ljubljana, 9. avgusta - Danes bo sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo. Predvsem v zahodnih in severozahodnih krajih bodo nastale posamezne plohe ali nevihte. Zapihal bo južni do jugovzhodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 35 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.