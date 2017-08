Singapur, 9. avgusta - Cene surove nafte so se v današnjem azijskem trgovanju znižale. Vlagatelji so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zaskrbljeni zaradi naraščajočih napetosti med ZDA in Severno Korejo. Pjongjang je namreč zagrozil z raketnim napadom na ameriški otok Guam.