Newyorške borze v rdečem

New York, 8. avgusta - Newyorške borze so po rekordih v minulih dneh današnje trgovanje zaključile v rdečih številkah. Po poročanju francoske agencije AFP borzni analitiki ocenjujejo, da so bili vlagatelji zadržani zaradi nespodbudnih zunanjetrgovinskih podatkov iz Nemčije in Kitajske, mešane občutke pa so pustila tudi poslovna poročila nekaterih ameriških podjetij.