Koleno Blaža Kavčiča uganka dneva v Portorožu

Portorož, 9. avgusta - Danes so na challengerju v Portorožu na sporedu dvoboji drugega kroga. Med 16 nastopajoči so tudi trije Slovenci; Blaž Kavčič bo po 17.30 zaigral proti Aldinu Setkiću iz BiH, istočasno bo na sosednjem igrišču nastopil Sven Lah proti Hrvatu Franku Škugorju, proti koncu dneva pa se bosta predstavila še Grega Žemlja in Srb Filip Krajinović.