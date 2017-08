Finance: Vzorec: plačaj več, da bom delal manj! (9. 8.)

Ljubljana, 8. avgusta - Proti temu, da me plačajo več, če delam manj, seveda nimam nič. To privoščim vsakomur. Če so seveda učinkoviti in za denar kljub manj dela ponujajo ustrezno podporo, infrastrukturo in kar se še plačuje iz davkov. Na živce pa mi gre, če kdo hoče več denarja samo zato, ker se mu ne ljubi urediti sistema, v Financah piše Tanja Smrekar.