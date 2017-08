Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (8. 8.)

Ljubljana, 8. avgusta - Tuje tiskovne agencije so poročale o tem, da je Slovenija na evropski ravni zaščitila štajerski hmelj. Pisale so tudi o tem, da je Nuklearna elektrarna Krško z italijanskim podjetjem Ansaldo Nucleare podpisala pogodbo za izvedbo projekta nove dodatno utrjene zgradbe in da si slovenski gospodarstveniki ne želijo zaostrovanja odnosov s Hrvaško.