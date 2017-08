Skopje, 8. avgusta - Nogometaši madridskega Reala so zmagovalci letošnjega evropskega superpokala. Španci so v Skopju premagali Manchester United z 2:1 (1:0). Za Real sta zadela Casemiro v 24. in Isco v 52. minuti, za United pa je bil uspešen Romelu Lukaku v 62. minuti.