Zaradi škandala z oporečnimi jajci zdaj pod drobnogledom piščanci

Haag, 8. avgusta - Nizozemske oblasti že testirajo piščančje meso s perutninskih farm, kjer so minuli teden zasegli več milijonov jajc, okuženih z insekticidom fipronil. Potencialno nevarno snov za človekovo zdravje, saj lahko škoduje jetrom, ščitnici in ledvicam, bodo tako iskali še v mesu, da bi ugotovili, ali je oporečno tudi to.