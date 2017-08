V Okolju Piran v podrobnejše preglede priključkov na kanalizacijo

Piran, 8. avgusta - Po nedavnem onesnaženju kopalnih voda na plaži med Portorožem in Piranom so v Okolju Piran šli dodatno preverjat morebitne nelegalne priključke na kanalizacijsko omrežje. Kot pravi direktor Okolja Piran Alen Radojkovič, je zdaj morda priložnost, da se vsi krajani zavejo, da če se ne priklopijo, delajo neumnost in da jih bo doletela kazen.