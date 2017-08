Igralka Amy Schumer bo debutirala na Broadwayu

New York, 8. avgusta - Igralka in komedijantka Amy Schumer bo novembra debutirala na broadwayskih deskah v predstavi Meteor Shower, katere avtor je priljubljeni igralec Steve Martin. V predstavi bo ameriška igralka nastopila v vlogi Corky, ki skupaj z možem Normom na svojem kalifornijskem domu na večerji gosti drugi par, piše britanski The Guardian.