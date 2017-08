Trgovinski podatki potiskajo indekse na newyorških borzah navzdol

New York, 8. avgusta - Trgovalni dan na newyorških borzah se je danes začel s padcem indeksov. Vlagatelji so ponedeljkovem rekordu Dow Jonesa tokrat ostali brez navdiha, saj so jih razočarali nespodbudni zunanjetrgovinski podatki iz Nemčije in Kitajske, mešane občutke pa so pustila tudi poslovna poročila nekaterih ameriških podjetij.