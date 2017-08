Nemški poslanci bodo le lahko obiskali turško vojaško oporišče Konya

Berlin, 8. avgusta - Po večtedenskih pregovorih in čakanju sta se Nemčija in Turčija po posredovanju zveze Nato le dogovorili o obisku nemških poslancev 8. septembra v Natovem oporišču Konya, kjer so nameščeni nemški vojaki. Turčija je namreč julija prepovedala že napovedan obisk poslancev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.