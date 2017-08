ZPS opozarja na lažne akviziterje za menjavo dobavitelja energentov

Ljubljana, 8. avgusta - Na Zvezo potrošnikov Slovenije (ZPS) se je obrnilo več potrošnikov, ki so jih terenski akviziterji z obrazložitvijo, da v imenu ZPS pomagajo potrošnikom do cenejše elektrike in plina, prepričali v podpis dokumentacije. Na ZPS poudarjajo, da nimajo terenskih sodelavcev in da je v akciji mogoče sodelovati izključno s prijavo prek spleta ali telefona.

Kot so sporočili iz zveze, od potrošnikov prejete informacije kažejo, da akviziterji nagovarjajo predvsem starejše ljudi, od njih zahtevajo račune in položnice za elektriko ter jih prepričujejo k podpisu dokumentacije.

ZPS vse potrošnike poziva, naj jih o morebitnem obisku akviziterjev, ki se sklicujejo nanje, obvestijo prek elektronskega naslova zps@zps.si, saj želijo ukrepati in preprečiti zavajanje potrošnikov na terenu. Potrošnikom so dodatne informacije o kampanji ZPS in tudi pomoč pri prijavi na voljo prek elektronskega naslova ZAMENJAJinPRIHRANI@zps.si ali na telefonski številki 01/432 30 35 (vsak delavnik med 8. in 20. uro).

Ob tem poudarjajo, da je podpisano pogodbo mogoče preklicati. Pri pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih prostorov, imajo potrošniki pravico, da v roku 14 dni obvestijo podjetje, da od pogodbe odstopajo. Pri tem jim ni treba navesti razloga za odločitev. Odstop od pogodbe naj podjetju sporočijo pisno, tako da bodo imeli dokazilo, svetujejo na ZPS.

Na zvezi ob tem vnovič pozivajo k previdnosti pri sklepanju pogodb zunaj poslovnih prostorov. Potrošnikom svetujejo, naj se v primeru, da jih na domu obišče predstavnik podjetja, prepričajo o njegovi identiteti in o tem, katero podjetje zastopa. Zahtevajo naj uradno identifikacijo in dokazilo o namenu prihoda.

Dodatno lahko identiteto obiskovalca potrdijo s klicem neposredno na podjetje, ki naj bi ga obiskovalec zastopal. Če je zastopnik pretirano vsiljiv ali noče zapustiti doma, naj potrošniki pokličejo policijo na številko 113.

ZPS poziva tudi k preverjanju ponudbe. "Tudi če vam agent zagotavlja, da boste dosegli visoke prihranke, to ni nujno res - agent vam želi prodati svoj produkt in vaš prihranek ni nujno na vrhu lestvice njegovih prioritet," so poudarili.

Potrošnikom priporočajo, naj zahtevajo ponudbo v pisni obliki ter si vzamejo dovolj časa, da jo primerjajo z obstoječo pogodbo in drugimi primerljivimi ponudbami na trgu. "Ničesar vam ni treba podpisati takoj ob prvem obisku agenta - to celo odsvetujemo. Za podpis nove pogodbe se odločite le, ko poznate njeno vsebino ter vse pravice in obveznosti, ki vam jih prinaša," so poudarili na zvezi.

Potrošniki morajo predhodno prejeti tudi vse informacije o pogojih, rokih in postopku za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe. Če jim podjetje ne poda informacij o pravici do odstopa od pogodbe, se rok za odstop od pogodbe, sklenjene zunaj poslovnih prostorov, podaljša na 12 mesecev. Pri pogodbah o opravljanju storitev začne odstopni rok teči z dnem sklenitve pogodbe, so še navedli na ZPS.