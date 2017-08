Razstava o Hamburgu v letih sprememb

Hamburg, 9. avgusta - V Muzeju hamburške zgodovine je do novembra na ogled razstava Na križišču starega in novega Hamburga - pogledi na mesto okoli leta 1900. Postavitev se posveča doslej redko predstavljenim risbam, akvarelom, pastelom in grafikam, ki obiskovalcu prek različnih motivov kažejo podobo Hamburga med letoma 1850 in 1913.