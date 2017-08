Andrea Bocelli na odru z robotom YuMijem

Pisa, 9. avgusta - Italijanski tenorist Andrea Bocelli bo z nastopom podprl prvo izdajo Mednarodnega festivala robotike v Pisi, ki bo potekal od 7. do 13. septembra. Glasbenik, ki si želi prispevati k prepoznavnosti festivala, bo na koncertu A Breath of Hope: Od Stradivarija do robota prvič v karieri na odru stal z robotom, piše italijanska tiskovna agencija Ansa.