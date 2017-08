Bratislava, 8. avgusta - Slovaška koalicija se zaenkrat ne bo razšla, so se danes po večurnem kriznem sestanku strinjali voditelji treh koalicijskih strank. Vodja ene od koalicijskih strank Most-Hid Bela Bugar je pojasnil, da so na sestanku pojasnili svoja stališča in se strinjali, da "ni alternative tej vladni koaliciji," poroča nemška tiskovna agencija dpa.