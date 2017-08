Fabjan: Tekmovalcev ne smemo iztrošiti

Ljubljana, 9. avgusta - Celjski strateg Marjan Fabjan z judoisti opravlja sklepne priprave pred nastopom na SP. Vnovič pričakuje dobre dosežke, obenem pa izpostavlja, da so tekmovalci slabše pripravljeni kot v olimpijski sezoni, saj judoistov na poti do Tokia 2020 in naslednjih olimpijskih iger ne sme iztrošiti.