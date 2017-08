Terorističnega osumljenca z Eifflovega stolpa spustili iz pripora

Pariz, 8. avgusta - Moškega, ki je v soboto zvečer skušal na silo priti na Eifflov stolp v Parizu in pri tem vzklikal Alahu akbar (Bog je velik), so v ponedeljek zvečer izpustili iz pripora. Po psihiatričnem pregledu so ga prepeljali v psihiatrično bolnišnico, v kateri je bil že pred incidentom, poročajo tuje tiskovne agencije.