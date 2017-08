Od leta 2010 zaradi ugriza kače v centru za zastrupitve 51 ljudi

Ljubljana, 9. avgusta - Zaradi ugriza modrasa ali gada se je od leta 2010 do letošnjega julija v centru za zastrupitve UKC Ljubljana zdravilo 51 ljudi. V zadnjih dveh desetletjih pri nas ni nihče umrl zaradi ugriza kače, saj so bili vsi pravočasno in ustrezno zdravljeni. Je pa nekaj bolnikov potrebovalo intenzivno zdravljenje, vključno z umetnim dihanjem.