Po štajerski avtocesti pešačili trije Turki

Celje, 8. avgusta - Na štajerski avtocesti na odseku med priključkom Celje zahod in priključkom Žalec Arja vas v smeri proti Ljubljani je po poročanju prometnoinformacijskega centra danes okoli 12. ure promet oviralo nekaj pešcev. Kot so pojasnili na Policijski upravi Celje, so na avtocesto pomotoma zašli trije turški državljani, ki so sicer imeli urejene dokumente.