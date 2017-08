Koper/Izola, 8. avgusta - Izolski policisti so konec tedna prijeli 30-letnega Ljubljančana, ki je na prostem izhodu iz zapora na plaži v Izoli kradel mobilne telefone in tako oškodoval sedem ljudi. Policisti so ga pridržali, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Koper.