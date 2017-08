Posebno priznanje za Kozoletove Meje v Črni gori

Herceg Novi, 8. avgusta - Enaintrideseta edicija filmskega festivala v črnogorskem Herceg Novem je režiserju Damjanu Kozoletu in njegovemu dokumentarnemu kratkemu filmu Meje prinesla posebno priznanje. V filmu si kolona beguncev in migrantov v spremstvu vojakov in policistov utira pot od schengenske meje med Slovenijo in Hrvaško proti sprejemnemu centru v Brežicah.