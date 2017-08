Žalec, 8. avgusta - Lidl Slovenija razmišlja o selitvi logističnega centra iz Komende. Kot so danes za STA povedali v Lidlu, še vedno preverjajo več možnosti in lokacij, a ker gre za izredno kompleksen projekt, končna odločitev še ni bila sprejeta. Dejali so, da skladno z rastjo in potrebami podjetja raziskujejo več možnosti glede povečanja kapacitet skladišča.