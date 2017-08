Urnaut spet trener Salonita

Kanal, 8. avgusta - Odbojkarji Salonita Anhovo so začeli s pripravami na novo sezono. V njo bodo krenili z novim trenerjem, Gregorja Jerončiča je zamenjal legendarni Andrej Urnaut, ki je v Kanalu že deloval od leta 2011 do 2013. Nekdanji jugoslovanski in slovenski reprezentant je imel na prvem treningu na voljo 12 igralcev, med njimi so bili tudi trije novinci.