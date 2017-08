Cimos zapira tovarno v Zenici

Koper/Ljubljana, 8. avgusta - Skupina Cimos je v okviru ukrepov prestrukturiranja poslovanja s 1. avgustom začela postopek zapiranja tovarne v Zenici v Bosni in Hercegovini (BiH), pri tem pa bodo spoštovali veljavno zakonodajo BiH in delavcem izplačali ustrezne odpravnine, so za STA potrdili v koprski družbi.