V Narodni in univerzitetni knjižnici Črna umetnost v barvah

Ljubljana, 8. avgusta - V Nuku je na ogled razstava Črna umetnost v barvah, ki opozarja na soobstoj mehanske in ročne izdelave knjige v 15. stoletju. Štirinajst predstavljenih eksponatov je razvrščenih na prvotiske, ki so dobili slikarski okras v slogih nemških pokrajin, in tiste, kjer je mojster s čopičem tiskani knjigi vdahnil prvine italijanske umetnosti.