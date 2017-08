V Olimju najsodobnejši planetarij v Sloveniji

Podčetrtek, 8. avgusta - Lastniki turistične kmetije Jelenov Greben v Olimju so v osrčju narave na ogled postavili najsodobnejši planetarij v Sloveniji. Kot je povedala Andreja Malus iz Odiseje Planetarij, obiskovalce lahko popeljejo na Luno in nazaj, med zvezde, od velikega poka do supernov. Potovanje skozi vesolje namreč poteka v sferičnem kinu, pravi Malusova.