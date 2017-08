Delo: Aseanovih petdeset (8. 8.)

Ljubljana, 8. avgusta - Ko so 8. avgusta 1967 ustanovili Asean, je britanski zgodovinar C. A. Fisher vso regijo označil za azijski Balkan. Takrat je še besnela vietnamska vojna, Kitajska pa je prek Kampučije izvažala komunizem in nikomur se ni zdel nepredstavljiv učinek domin pri širjenju požara kitajske velike kulturne revolucije, v Delu piše Zorana Baković.