Hekerji objavili nov sveženj ukradenih podatkov HBO

New York, 8. avgusta - Hekerji ali heker z imenom gospod Smith so v ponedeljek na spletu objavili nov sveženj ukradenih datotek televizije HBO in zahtevali plačilo odkupnine v višini najmanj šest milijonov dolarjev, sicer bodo z objavami nadaljevali. Med drugim so objavili scenarije petih epizod serije Igra prestolov in elektronsko pošto podpredsednice HBO Leslie Cohen.