Newyorške borze v zelenem, Dow Jones z devetim zaporednim rekordom

New York, 7. avgusta - Newyorške borze so dan sklenile v zelenem. Indeks Dow Jones je pri 22.118,42 točke dosegel deveti zaporedni rekord, rekord pa je dosegel tudi širši indeks S&P 500. Analitiki ocenjujejo, da so dobri poslovni rezultati v drugem četrtletju pritegnili več sredstev vlagateljev na ameriški delniški trg, poroča francoska tiskovna agencija AFP.