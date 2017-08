Evropske borze neenotno, nafta cenejša, evro z rastjo

London/Frankfurt/Pariz, 7. avgusta - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so danes kljub spodbudnim novicam čez lužo trgovali neenotno. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so dobre rezultate s trga dela največjega gospodarstva na svetu ponekod zasenčili slabši poslovni rezultati nekaterih večjih družb. Cene nafte so šle navzdol, evro pa pridobiva na vrednosti.