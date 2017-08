Ministri štirih držav proti hrvaški spremembi fitosanitarnega nadzora

Sarajevo/Bruselj/Zagreb, 7. avgusta - Ministri za trgovino Bosne in Hercegovine, Črne gore, Makedonije in Srbije so danes v Sarajevu razpravljali o zanje sporni hrvaški spremembi pravil fitosanitarnega nadzora sadja in zelenjave na mejah z državami, ki niso članice EU. Sprejeli so sedem sklepov in oblikovali skupno pismo, ki ga bodo poslali Evropski komisiji.