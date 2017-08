V Galeriji Škuc razstava tech x space

Ljubljana, 8. avgusta - V Galeriji Škuc bodo danes ob 20. uri odprli skupinsko razstavo tech x space. Razstava se osredotoča na vlogo digitalnih tehnologij in planetarne komputacije za organizacijo globalnega prostora, ki ga strukturirajo na načine, v obsegu in s hitrostjo, ki uhajajo človeškim perceptivnim in kognitivnim kapacitetam, so zapisali v galeriji.