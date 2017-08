Tolmin, 7. avgusta - V nedeljo v zgodnjih jutranjih urah so novogoriške policiste poklicali iz kampa na tolminskem in jim povedali, da so pri tatvini zalotili moškega. Policijska patrulja je ugotovila, da je 51-letni moški z območja Tolmina po kampu ukradel več majic, obešenih pred šotori.