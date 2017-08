Jodie Whittaker zgrešila odzive oboževalcev o njeni vlogi Doctorja Whoja

London, 8. avgusta - Sredi julija je BBC One razkril, da bo 13. Doctorja Whoja v istoimenski seriji upodobila Jodie Whittaker. Večina odzivov na novico je bila pozitivnih, a so se na socialnih omrežjih znašli tudi zapisi, da Doctorja Whoja ne more igrati ženska. Igralka je sedaj za BBC povedala, da s kritikami ni seznanjena, ker socialnih omrežji ne uporablja.