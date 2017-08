Tokio, 7. avgusta - Tajfun Noru je danes dosegel večje dele Japonske. Zaradi močnega deževja so oblasti izdale opozorilo pred zemeljskimi plazovi, poplavami in valovi, visokimi do osem metrov. Oblasti so okoli 130.000 prebivalcem svetovale, da zapustijo domove, poroča nemška tiskovna agencija dpa.