Žemlja bo kariero končal v Portorožu z ekshibicijo proti Bedenetu

Portorož, 7. avgusta - Trinajst let potem, ko je vstopil v svet profesionalnega tenisa, je Grega Žemlja izbral portoroški challenger za mesto slovesa oziroma konca igralske kariere. To se bo uradno zgodilo v petek, ko si bo z najvišjeuvrščenim Slovencem Aljažem Bedenetom in najperspektivnejšo slovensko igralko Kajo Juvan izmenjal zadnjih par udarcev.