V vodnjakih v Lokah pri Straži onesnažena voda, rezultate analize še čakajo

Straža, 7. avgusta - V Lokah pri Straži so v petek pristojne opozorili na onesnaženo vodo v vodnjakih ter to povezali z nedavnim požarom v Ekosistemih, poročajo pa tudi o oljnem madežu na Krki. Institut za javno zdravje se je povezal z agencijo za okolje in občino, ki je prebivalce obvestila, da taka voda ni primerna za uporabo. Rezultate analize še pričakujejo.