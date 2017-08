V Tolminu z Offspring uvod v punkerske počitnice

Tolmin, 7. avgusta - Na sotočju Soče in Tolminke se danes začenja 7. festival Punk Rock Holiday. Za vrhunec prvega večera punkerskih počitnic, ki bodo potekale do sobotnih jutranjih ur, bodo nocoj poskrbeli priznani punk-rockerji Offspring. Vstopnice za festival, ki tudi sicer obeta jagodni izbor izvajalcev s punk-rock ter hard-core scene, so že zdavnaj pošle.