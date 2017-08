V Franciji prepoznavajo veliko vlogo urbanih čebelnjakov

Pariz, 13. avgusta - Urbani čebelnjaki na strehah svetovnih prestolnic, tudi Ljubljane, že dolgo niso redkost. So eden izmed načinov boja mest zoper zaskrbljujoč padec v populaciji čebel, ta trend pa so dokaj hitro prepoznali v Franciji, in to kljub temu, da država ostaja ena vodilnih evropskih uporabnic čebelam škodljivih pesticidov, je poročala AFP.