Pahor in ameriška kongresnika potrdili tesno zavezništvo med državama

Ljubljana, 7. avgusta - Predsednik republike Borut Pahor je danes sprejel kongresnika ZDA Devina Nunesa in Franka LoBionda, ki se z delegacijo mudita na obisku v Sloveniji. V pogovoru so med drugim potrdili tesno zavezništvo med državama, govorili pa so tudi o odnosih med EU in ZDA. Letos sicer državi obeležujeta 25. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov.