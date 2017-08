V sušni Italiji nekateri vinogradniki že začeli s trgatvijo

Rim, 12. avgusta - V Italiji, ki se že več tednov sooča z vročinskim valom in izjemno sušo, so nekateri vinogradniki že začeli z letošnjo trgatvijo. Pridelovalci vina ob najzgodnejši trgatvi zadnjega desetletja in "žejnih vinskih trtah", kot jih je označil eden izmed vinarjev v Toskani, ter kljub napovedani slabši letini, ljubiteljem vina obljubljajo dobro leto.