Delež mladih v Sloveniji in v EU upada

Ljubljana, 7. avgusta - V Sloveniji in EU je opazen trend padanja deleža mladih med 15 in 29 letom starosti. V Sloveniji je bil delež mladih lani 15,9 odstotka, od leta 2011 se je zmanjšal za 2,4 odstotne točke. V EU je bilo mladih lani nekoliko več, 18,3 odstotka, kar je 0,9 odstotne točke manj kot leta 2011, so pred sobotnim mednarodnim dnevom mladih sporočili iz Sursa.