Velenje/Ravne na Koroškem, 7. avgusta - Policija je preklicala iskanje Biance Štih iz Velenja. V petek so jo izsledili v Ljubljani, kjer so jo prevzeli starši. Preklicali so tudi iskanje Roberta Prošta z Raven na Koroškem. V nedeljo so našli truplo. Policisti so z ogledom kraja dogodka ugotovili, da ni šlo za nasilno smrt oziroma kaznivo dejanje, so sporočili iz Policijske uprave Celje.