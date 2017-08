Poletne nevihte z debelejšo točo so vsakoleten pojav

Ljubljana, 7. avgusta - Nedeljska nevihta je s silovitim vetrom in točo tudi do velikosti jajca povzročila precejšnjo škodo na Idrijskem, Ilirskobistriškem in Logaškem. V Sloveniji ne mine poletje, da ne bi bilo nekaj neviht z debelejšo točo, je za STA opozoril Brane Gregorčič iz agencije za okolje. "Ne da se reči, da je teh dogodkov več kot v preteklosti," je dodal.